Abstimmung läuft: Falstaff kürt beliebteste Bäckerei Kärntens

Das Lifestyle-Magazin "Falstaff" ist derzeit wieder auf der Suche nach Kärntens beliebtesten Bäckereien. Das Online-Voting läuft auf Hochtouren.

Bis zum 22. September 2025 konnte die Falstaff-Community ihre Lieblings-Bäckerei in Kärnten nominieren. Für die zehn meistgenannten Betriebe kann nun im Rahmen eines Online-Votings abgestimmt werden. Im Vorjahr holte die Bäckerei Berger den Sieg nach Villach. Auch heuer ist sie wieder in der engeren Auswahl vertreten. Stimmen können bis zum 13. Oktober 2025 auf www.falstaff.com abgegeben werden. Was glaubt ihr?

Welche Kärntner Bäckerei schafft es diesmal? Bäckerei Berger, Villach Bäckerei Taumberger (mehrere Standorte) Bäckerei Lepuch, Brückl Bäckerei Srebre, Völkermarkt Bäckerei Walter, Klagenfurt Die zwei Backmeister, Spittal/Drau Martin Auer, Klagenfurt Meine Backstube Wultsch, Klagenfurt Stocklauser (mehrere Standorte) Wienerroither (mehrere Standorte) Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

