Kärnten startet frisch in den Donnerstag

Der Donnerstag wird das Wetter in Kärnten von kühlem Nordwind geprägt. Die Temperaturen schaffen es kaum über die 14-Grad-Marke. Ihr solltet also eine Jacke griffbereit halten.

Die Kärntner starten in einen sonnigen, aber kühlen Donnerstag. Am Morgen ist es mit Temperaturen um 3 Grad recht frisch; lokale Frühnebelfelder lichten sich laut der GeoSphere Austria jedoch rasch. Tagsüber scheint mit lebhaftem, kühlem Nordwind zunächst häufig die Sonne. Speziell nach Osten und Norden zu ziehen im Tagesverlauf aber ein paar Wolkenfelder durch. „Es bleibt aber trocken“, betonen die Meteorologen abschließend.