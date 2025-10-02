Hubschraubereinsatz: 86-Jähriger stürzt in steilem Waldstück ab

Gestern kam es zu einem schwierigen Rettungseinsatz im Lesachtal. Ein Kärntner stürzte in einem steilen Waldstück ab. Daraufhin musste der Rettungshubschrauber ausrücken.

Ein Kärntner wurde gestern Nachmittag nach einem Alpinunfall ins Krankenhaus geflogen.

Ein Kärntner wurde gestern Nachmittag nach einem Alpinunfall ins Krankenhaus geflogen.

Am gestrigen Mittwoch, dem 1. Oktober 2025, wurden die Beamten der Polizeiinspektion Liesing zu einem Unfall im hochalpinen Gelände im Bereich des Niedergailer Tales, Gemeinde Lesachtal (Hermagor), gerufen.

Auf 1.590 Metern Seehöhe abgestürzt

Ein 86-jähriger Mann aus dem Bezirk Hermagor war gegen 16.10 Uhr in einem steil abfallenden Waldstück auf rund 1.590 Metern Seehöhe abgestürzt. „Aufgrund der extremen Steilheit des Geländes wurde der Verunfallte vom Notarzt des Rettungshubschraubers erstversorgt und mit dem Tau aus dem Gelände geborgen“, so die Polizei. Der Kärntner wurde dabei verletzt und ins BKH Lienz geflogen.