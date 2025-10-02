Teenie mit Moped gegen Mauer geschleudert – Fahrerflucht

Gestern Abend kam es in Lienz (Osttirol) zu einem Unfall mit Fahrerflucht. Eine Jugendliche wurde von einem Auto gestreift und gegen eine Mauer geschleudert.

Nach einem Unfall meldete sich eine 15-Jährige persönlich bei der Polizei. Sie wurde verletzt und der Lenker beging Fahrerflucht.

Gestern meldete eine 15-jährige Österreicherin gegen 19.30 Uhr persönlich bei der Polizei in Lienz einen Verkehrsunfall. Sie gab an, dass sie gegen 18.30 Uhr in Tristach an der Kreuzung im Bereich der Sternbachstraße mit ihrem Moped angehalten hatte, als sie von einem vorbeifahrenden schwarzen BMW gestreift wurde.

Autofahrer verließ Unfallstelle, ohne anzuhalten

Dadurch wurde sie gegen eine Mauer geschleudert. „Die Jugendliche erlitt leichte Verletzungen. Am Moped entstand leichter Sachschaden. Der Pkw-Lenker verließ die Unfallstelle, ohne anzuhalten“, heißt es von der Polizei.