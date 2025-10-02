Verdrecktes WC am St. Veiter Wiesenmarkt: „Bewusste Sabotage“

In einer Nachricht spricht ein Leser von „katastrophalen WC-Anlagen“ am St. Veiter Wiesenmarkt, zudem kommen noch Bilderaufnahmen einer Toilette: „Die Wände und die Klobrille sind angekackt.“ Auf Nachfrage von 5 Minuten sprechen die Veranstalter hier von einer „bewussten Sabotage.“

Anlagen mehrmals täglich kontrolliert

„Am Wiesenmarkt stehen fünf WC-Standorte zur Verfügung. Die Anzahl wurde unter Berücksichtigung des Besucheraufkommens und der optimalen Erreichbarkeit festgelegt“, so die Stadtgemeinde St. Veit an der Glan. „Die Reinigung und Wartung der Toiletten wird extern vergeben, heißt es weiter. Nach einer öffentlichen Ausschreibung wurde ein spezialisiertes Reinigungsunternehmen beauftragt.“ Außerdem werden die Anlagen mehrmals täglich von der Marktverwaltung kontrolliert, um Sauberkeit und Funktionsfähigkeit sicherzustellen.

„Ausschließlich positive Rückmeldungen“

Auch seien, laut des Lesers, die Mitarbeiter unfreundlich, wenn man sie auf den Zustand aufmerksam mache. Dazu betont die Gemeinde: „Bis auf die vorliegende Einzelfallbeschwerde wurden in diesem Jahr ausschließlich positive Rückmeldungen zur Sauberkeit und zur Freundlichkeit des Personals verzeichnet. Ganz im Gegensatz zum Vorjahr, wo es Probleme mit dem WC-Betreiber gab.“ Dazu wird noch ergänzt, dass die Bilder und Beschwerden „klar auf bewusste Sabotage“ hindeuten.

©Leserfoto Aus Sensibilitätsgründen wurde die Verschmutzung der Toilette verpixelt.

Direkt an das WC-Personal wenden

Die Veranstalter bitten darum, dass man sich bei Verunreinigungen oder Problemen direkt an das WC-Personal wendet. „Dieses sorgt für eine umgehende Reinigung.“ Abschließend wird noch betont, dass im Rahmen einer jährlichen Ausschreibung alle Angebote sorgfältig geprüft und der Auftrag nur an qualifizierte Unternehmen vergeben werde, „um eine durchgehend hohe Qualität der Toilettenversorgung sicherzustellen.“