Ruf nach Reformen: Österreichischer Gemeindetag in Klagenfurt eröffnet

Rund 2.000 Bürgermeisterinnen, Bürgermeister und Gemeindebedienstete nehmen daran teil. Die Eröffnung war geprägt von dem Ruf nach Reformen, aber auch vom Wunsch nach mehr Zusammenarbeit.

Maßnahmen setzen

„Wir haben eine Urbanisierung, dass der urbane Raum attraktiv ist – deshalb ist es wichtig, die Frage zu stellen, wie man das aus ländlicher Sicht denken kann“, betonte Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) zum Auftakt. Egal, ob es um die Bereiche Einkaufsmöglichkeiten, Banken oder Kinderbetreuung geht, hier müssten Maßnahmen gesetzt werden, um das Gefälle zwischen Stadt und Land nicht auseinanderdriften zu lassen. Wichtiges Thema sei auch der Wohnraum im ländlichen Bereich: Dieser müsse leistbar bleiben und es müsse auch geprüft werden, „wie wir frisches Geld bekommen, damit wir leistbaren Wohnraum schaffen können“.

Miteinander von Stadt und Land

Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) verwies auf das Miteinander von Stadt und Land, das gerade am Gemeindetag gelebt werden sollte: „Es bildet sich heute eher ab, dass das Gegeneinander im Vordergrund steht. Aber es ist unabdingbar, dass ein Zusammengehörigkeitsgefühl entsteht, dass Kooperationen über die Gemeinde- oder Ländergrenzen hinweg gelebt werden. Denn was wir brauchen, ist mehr Zusammenarbeit und weniger Gegeneinander.“ Das mache auch den Bürgern mehr Lust an der Mitgestaltung.

„Mut zu Reformen“

Johannes Pressl (ÖVP), der Präsident des Österreichischen Gemeindebundes, verwies auf eine Resolution, die im Vorfeld des Gemeindetages verabschiedet wurde – und zwar unter dem Motto „Vertrauen verpflichtet zu Mut zu Reformen“. Pressl dazu: „Es ist wichtig, dass wir, egal, wie schwierig die Ausgangssituation, wie etwa bei den Finanzen ist, Mut und Innovationskraft ausstrahlen. Und dass wir das in unsere Gemeinden hinaustragen.“ Die Wichtigkeit des Gemeindetages werde auch durch die große Präsenz der Spitzen des Staates bestätigt, sagte Günther Vallant (SPÖ), der Präsident des Kärntner Gemeindebundes. Und das wolle man nutzen: „Wir werden uns Gehör verschaffen, denn ich denke, dass unsere Probleme und Sorgen noch nicht da angekommen sind. Aber dafür werden wir sorgen, dass unsere Anliegen und politischen Forderungen ankommen.“

Gemeindetag noch bis Freitag

Am Freitag werden auch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Bundespräsident Alexander Van der Bellen in Klagenfurt erwartet. Spätestens dann dürften auch die Forderungen der Gemeinden präsentiert werden. Bereits im Vorfeld forderte der Gemeindebund etwa eine Reform der Grundsteuer und eine Aufgabenreform in dem Sinn, dass die Gemeinden die Kinderbetreuung übernehmen und im Bereich der Gesundheit, wo sie nicht steuernd eingreifen könnten, entlastet werden. Was die Kooperation zwischen den Gemeinden angeht, müssten bessere Rahmenbedingungen geschaffen werden, außerdem brauche es bessere Regelungen für die Ortskernentwicklung.

Bieranstich, Diskussionsrunden und Vorträge

Der Gemeindetag wurde schließlich am Donnerstagvormittag mit einem Bieranstich offiziell eröffnet. Neben Diskussionsrunden, Vorträgen und Workshops ist auch die Kommunalmesse Teil des Gemeindetages. Von Radarkästen über Weihnachtsbeleuchtungen und Ausstattung für Straßenmeistereien bis hin zu Parkplatzschildern („Reserviert für den Bürgermeister“) gibt es hier alles, was das für Gemeinden schlagende Herz begehrt. (APA/RED 2.10.2025)