Bauarbeiten: Nassfeldpass von Kärnten nach Italien gesperrt

Wegen Bauarbeiten auf italienischer Seite wird der Nassfeldpass (B90) im Bezirk Hermagor demnächst gesperrt. Genaue Informationen bekommst du hier.

Aufgrund von Bauarbeiten wird der Nassfeldpass von 6. bis zum 24. Oktober gesperrt.

Die Sperre gilt für alle Verkehrsteilnehmer von 6. bis 24. Oktober jeweils von Montag ab 7.30 Uhr bis Freitag um 18.00 Uhr. An den Wochenenden ist die Straße von Freitag, 18 Uhr, bis Montag, 7.30 Uhr, freigegeben.

Nur großräumigs Ausweichen möglich

Weil auch der Plöckenpass (B110) gesperrt ist, kann man nur großräumig ausweichen, teilte die Bezirkshauptmannschaft Hermagor am Donnerstag mit. (APA/RED 2.10.2025)