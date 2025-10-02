Holzarbeiten enden mit Unfall: Hubschrauber rückte aus

Der Rettungshubschrauber C11, die Polizei sowie die Freiwillige Feuerwehr St. Peter am Wallersberg wurden am Donnerstagnachmittag zu einem Forstunfall in einem Wald bei Völkermarkt alarmiert.

Ein 86-jähriger Mann lud geschnittenes Holz auf die Ladefläche seines Traktors. Dabei setzte sich das Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache in Bewegung und stieß den Pensionisten nieder. Ein 68-jähriger Mann, der sich zu diesem Zeitpunkt ganz in der Nähe aufhielt, fand den Verletzten und setzte die Rettungskette in Gang. „Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber C11 ins UKH Klagenfurt eingeliefert“, heißt es abschließend vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Völkermarkt.