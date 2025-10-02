Skip to content
Region auswählen:
/ ©ÖAMTC/Helge Bauer
Symbolfoto
Bild auf 5min.at zeigt einen ÖAMTC-Hubschrauber.
Zu einem Forstunfall kam es am Donnerstag in Völkermarkt.
Völkermarkt
02/10/2025
Einsatz

Holzarbeiten enden mit Unfall: Hubschrauber rückte aus

Der Rettungshubschrauber C11, die Polizei sowie die Freiwillige Feuerwehr St. Peter am Wallersberg wurden am Donnerstagnachmittag zu einem Forstunfall in einem Wald bei Völkermarkt alarmiert.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(87 Wörter)

Ein 86-jähriger Mann lud geschnittenes Holz auf die Ladefläche seines Traktors. Dabei setzte sich das Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache in Bewegung und stieß den Pensionisten nieder. Ein 68-jähriger Mann, der sich zu diesem Zeitpunkt ganz in der Nähe aufhielt, fand den Verletzten und setzte die Rettungskette in Gang. „Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber C11 ins UKH Klagenfurt eingeliefert“, heißt es abschließend vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Völkermarkt.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: