Letztes Forsthaus-Duo: „Kann auch mal eine kurze Zündschnur haben“

Zwei ATV-Publikumslieblinge vervollständigen den Cast der vierten Staffel „Forsthaus Rampensau“. Das mittlerweile elfte Duo wurde am Donnerstag vorgestellt. Und fix ist schon jetzt: Die beiden halten fest zusammen.

Stets gechillt unterhält Manuela die „Amore unter Palmen“-Fans mit ihren Reisen, wo sie zuletzt im Gambier Sanna ihre große Liebe fand. Doch nun tauscht sie die afrikanische Sonne gegen Kärntner Bergluft: „Ich freue mich sehr auf die schöne Aussicht. Wie ich mit den vielen Menschen klarkomme, weiß ich noch nicht.“ Ihr Bruder Christian will ihr jedenfalls eine Stütze sein, denn: „Meine Schwester kann auch mal eine kurze Zündschnur haben – und dann geht’s rund!“ Fix ist: Die beiden halten fest zusammen und wollen gemeinsam ganz weit kommen.

Manuelas Erfolgsrezept

„Bei den Spielen verlass ich mich auf Christians Sportlichkeit, ich übernehme die Denkaufgaben.“ Der auch aus „Mei potschertes Lebn“ bekannte Christian ist jedenfalls voller Vorfreude: „Das wird das Abenteuer meines Lebens – ich freu’ mich sehr dabei zu sein!“

„Forsthaus Rampensau“ platzt aus allen Nähten

Welches der insgesamt elf Teams um Kult-Goalie Otto Konrad und Schlagersängerin Bianca Holzmann, Hollywood-Export Elizabeth und #BSF-Liebling Vanessa, Bauer-Power-Duo Lukas und Sandra, Ex- „Match in Paradise“-Couple Sabrina und Daniel, den „Tinderreisen“-Queens Yessica und Linda, Ex-Topmodel Carmen Kreuzer und Künstlerfreund Herbert Wallner, der militanten Veganerin Raffaela und ihrem Freund Tobi, dem Rap-Duo Ferry und Marvin, den Influencer-Queens Hanna und Zoe, den Flirt-Buddies Patrick und Danny sowie dem Geschwister-Duo Manuela und Christian sich heuer den Titel „Rampensau 2025“ krallt? Das gibt es in elf nagelneuen Ausgaben ab 16. Oktober auf JOYN und ATV zu sehen.