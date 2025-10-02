Feuerwehrmann bei Brandeinsatz im Bezirk St. Veit verletzt

Ein Brandeinsatz im Bezirk St. Veit an der Glan forderte am Donnerstag einen verletzten Feuerwehrmann. Zudem wurde die 47-jährige Hausbesitzerin mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert.

Aus bislang unbekannter Ursache brach am Donnerstagvormittag ein Feuer im Wohnzimmer eines Einfamilienhauses in Mölbling aus. „Die 47-jährige Hausbesitzerin befand sich zu diesem Zeitpunkt im angrenzenden Stallgebäude. Als sie die Rauchentwicklung wahrnahm, alarmierte sie sofort die Feuerwehr“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Straßburg.

Feuerwehrmann verletzt

Die Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Meiselding brachten den Brand zwar rasch unter Kontrolle, jedoch wurde dabei ein Feuerwehrmann verletzt. Zudem musste die 47-Jährige mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus Friesach eingeliefert werden. Die Brandursache ist derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Auch die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.