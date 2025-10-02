Viel Sonne am Freitag: Doch die Temperaturen bleiben frisch

Die gute Nachricht: Kärnten darf sich am Freitag über viel Sonnenschein freuen. Dennoch heißt es, warm anziehen. Die Temperaturen klettern maximal auf 11 bis 14 Grad.

Am Freitag überwiegt in Kärnten – abseits lokaler Nebelfelder – verbreitet sehr sonniges und trockenes Wetter. „Es bleibt aber recht frisch“, betonen die Meteorologen der Geosphere Austria. Die Frühwerte liegen meist nur zwischen minus 2 und plus 2 Grad. Tagsüber steigen die Tageshöchstwerte auf kühle 11 bis 14 Grad.