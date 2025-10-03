Ehepaar verletzt: Auto kracht in Mähdrescher

Gestern Abend krachte es auf der Krumpendorfer Straße. Bei einem Unfall mit einem Mähdrescher wurde eine Frau und ihr Ehemann verletzt.

Nach einem Unfall mit einem Mähdrescher musste gestern ein Ehepaar ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach einem Unfall mit einem Mähdrescher musste gestern ein Ehepaar ins Krankenhaus gebracht werden.

Am gestrigen Donnerstag, dem 2. Oktober 2025, war ein 39-Jähriger aus Völkermarkt mit einem Mähdrescher gegen 20.05 Uhr auf der Krumpendorfer Straße (L74) von Moosburg in Richtung Tuderschitz unterwegs. Vor ihm fuhr ein Begleitfahrzeug mit eingeschaltetem orangefarbenem Drehlicht, um andere Verkehrsteilnehmer auf das überbreite landwirtschaftliche Fahrzeug hinzuweisen.

Crash: Fahrzeug wurde in Acker geschleudert

Zur selben Zeit kam eine Frau (78) aus Feldkirchen mit ihrem Auto aus der Gegenrichtung. Aus bisher ungeklärter Ursache prallte sie gegen den Mähdrescher. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug in ein angrenzendes Feld geschleudert und kam dort zum Stillstand.

Mit der Rettung ins Krankenhaus

Die Lenkerin und ihr 78-jähriger Ehemann, der als Beifahrer mitfuhr, wurden dabei verletzt. Nach der Erstversorgung am Unfallort brachte die Rettung beide ins UKH Klagenfurt. „Am PKW entstand erheblicher Sachschaden. Der Mähdrescher wurde nicht beschädigt. Der Lenker des Mähdreschers blieb unverletzt“, heißt es von der Polizei.