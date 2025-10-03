Gute Aussichten: „Lehre on Air“ für Eltern und Jugendliche

Die Berufs- und Bildungsorientierung Kärnten (BBOK) lädt in Kooperation mit den City Arkaden Klagenfurt und den Stadtwerken Klagenfurt auch heuer wieder zur "Lehre On Air" ein.

Am heutigen Freitag findet die "Lehre on Air" am oberen Parkdeck der City Arkaden Klagenfurt statt.

Hand anlegen und Berufe hautnah erleben zu können, ist das Motto dieser Messe. Als besonderes Highlight bietet die Veranstaltung eine einmalige Kulisse mit Blick über die Dächer von Klagenfurt. Am heutigen Freitag, dem 3. Oktober 2025, kann das Areal von 12.30 bis 17 Uhr erkundet werden – es gibt so einiges zu entdecken.

Werkeln mit Blick über Klagenfurt

Auftraggeber und Finanzier der BBOK sind das Arbeitsmarktservice (AMS) Kärnten, das Land Kärnten und die Industriellenvereinigung (IV) Kärnten. In luftiger Höhe und mit Blick über die Stadt Klagenfurt, auf dem obersten Parkdeck der City Arkaden, haben die Besucher die Gelegenheit, auf einer Fläche von etwa 2.000 Quadratmeter mehr als 60 verschiedene Lehrberufe hautnah zu erleben.

47 Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen

47 Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen aus Klagenfurt und Umgebung präsentieren ihre Ausbildungsangebote. Jugendliche, deren Eltern und Interessierte können gemeinsam typische Handgriffe und Tätigkeiten der jeweiligen Berufe ausprobieren. Zudem stehen fünf Institutionen bereit, um über Lehrberufe und Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren. Die Messegäste können sich frei auf dem Areal bewegen und je nach Interesse bei verschiedenen Werkstätten mitmachen und sich informieren. Die Teilnahme an der „Lehre on Air“ ist kostenlos.

