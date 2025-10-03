Schneefallgrenze sinkt: So wird das Wetter am Wochenende in Kärnten

Kärnten startet sonnig ins Wochenende. Seit kurzem begleitet uns Morgenfrost, auch die Schneefallgrenze ist gesunken. Einen Ausblick auf das Wochenendwetter bekommst du hier.

Das Wetter wird am Wochenende in Kärnten meist sonnig, doch am Sonntag ziehen einige Regenschauer über das Land, auf den Bergen kann es oberhalb von 1.500 Metern schneien.

Das Wetter wird am Wochenende in Kärnten meist sonnig, doch am Sonntag ziehen einige Regenschauer über das Land, auf den Bergen kann es oberhalb von 1.500 Metern schneien.

Für viele Kärntner und Kärntnerinnen ist das Ende der Arbeitswoche schon in greifbarer Nähe. Das Wochenende startet mit strahlendem Sonnenschein und passend zum Herbst ist es schon etwas frostig in der Früh. Die Temperaturen klettern heute nicht weiter rauf als bis maximal 15 Grad. Und wie sieht es in den kommenden Tagen aus?

Sonne und Wolken am Samstag

Der Samstag startet nach einer kalten Nacht und leichtem Morgenfrost ebenfalls mit viel Sonne. „Im Tagesverlauf ziehen ausgedehnte Wolkenfelder auf, es bleibt vorerst aber trocken“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Am Nachmittag werden zwischen zwölf und 16 Grad erreicht.

Schneefallgrenze gesunken

Vor rund einer Woche zeigten sich die Kärntner Berge schon in winterlichem Look. Vergangene Woche lag die Schneefallgrenze bei rund 2.400 Metern. Im weiteren Verlauf ist sie nun um circa 1.000 Meter gesunken. In 2.000 Metern Höhe bewegt man sich am Samstag um die Null Grad, in 3.000 Metern um die minus fünf Grad.

Magst du Schnee? Ja sehr! Nein! Ist mir egal. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Schauer am Sonntag

Der Sonntag bringt eine Störung mit sich. In der Früh ziehen in den westlichen Landesteilen noch einige Regenschauer durch. „Oberhalb von 1500 bis 1800m handelt es sich um Schneefall“, so die Wetterexperten weiter. Doch diese ziehen bereits am Vormittag nach Südosten ab und die Wolken lockern sich rasch auf. Der Nachmittag zeigt sich verbreitet sonnig. Ein lebhafter Nordwind bringt frische Temperaturen zwischen acht und zwölf Grad.