Neues Mobiliätsbüro am Wolfsberger Bahnhof feierlich eröffnet

Das umfassende Serviceangebot ist auf die Bedürfnisse der Fahrgäste und die Chancen durch die bevorstehende Inbetriebnahme der Koralmbahn abgestimmt. An der Eröffnung nahmen neben Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig auch Bürgermeister Alexander Radl sowie Alfred Loidl, Vorstand der Österreichischen Postbus AG, teil. Gemeinsam unterstrichen sie die zentrale Bedeutung des neuen Mobilitätsbüros für Wolfsberg und den gesamten Südkärntner Raum. Auch 5 Minuten war bei der Eröffnung vor Ort.

„Wichtiger Impuls für Tourismus und Mobilität“

„Mit dem neuen Büro schaffen wir ein Mobilitätsangebot, das weit über klassische Fahrplanauskünfte hinausgeht. An zentraler und rundum bestens erreichbarer Stelle gibt es Informationen, persönliche Beratung und Unterstützung für die Einwohnerinnen, Pendlerinnen und Pendler sowie Gäste der Stadt. Mit Blick auf die bevorstehende Inbetriebnahme der Koralmbahn setzen wir somit heute ein starkes Signal in der Region: Wir nutzen die Chancen dieser Jahrhundertinfrastruktur, stärken die Mobilität und verbessern das Service für alle Fahrgäste. Das ist ein wichtiger Impuls für Tourismus und Mobilität in der Stadt“, so Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig.

Servicezentrum für alle Mobilitätsfragen

Mit der Eröffnung des neuen Mobilitätsbüros wächst das Netz der Auskunftsstellen in Kärnten auf zehn an und bietet künftig die erste Anlaufstelle persönliche Beratung und Information zu allen Themen des öffentlichen Verkehrs in Wolfsberg. „Die Mitarbeiter nehmen sich gerne Zeit, hören zu und gehen persönlich auf individuelle Mobilitätsbedürfnisse und Fragen ein. Ob es um Fahrpläne, Tarife, Ausflugstipps oder maßgeschneiderte Lösungen für den Alltag geht – im Mobilitätsbüro stehen Beratung und Unterstützung mit Herz im Mittelpunkt“, heißt es im Zuge der Eröffnungsfeier. Gleichzeitig ist es die zentrale Ausgabestelle für Verkehrsverbund-Fahrkarten, das Jugend.mobil-Ticket, ÖBB-Tickets sowie für die Abwicklung von Schüler- und Lehrlingsfreifahrten. Damit möchten die Kärntner Linien zeigen: Der Öffentliche Verkehr soll für jede und jeden einfach und komfortabel zugänglich sein – und das mit einem Service, das von Herzen kommt.

©5 Minuten | Am Wolfsberger Bahnhof wurde heute feierlich das neue Mobilitätsbüro eröffnet. ©5 Minuten | Mit dieser zentralen Anlaufstelle schaffen das Land Kärnten, die Stadt Wolfsberg und die Kärntner Linien ein umfassendes Serviceangebot.

Neue Chancen für Wolfsberg und Stärkung des Nahverkehrs

Mit der Inbetriebnahme der Koralmbahn am 14. Dezember 2025 profitiert Wolfsberg von seiner strategisch günstigen Lage und der hervorragenden Anbindung an die neue Hochleistungsstrecke, die Kärnten und die Steiermark in Rekordzeit verbindet. Damit eröffnen sich nicht nur völlig neue Perspektiven für Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Tourismus und Lebensqualität, sondern auch der öffentliche Nahverkehr in Kärnten wird deutlich ausgebaut und noch besser auf die Bedürfnisse der Menschen abgestimmt. Bürgermeister Radl betont dazu: „Ich bin überzeugt, dass das neue Mobilitätsbüro ein echter Gewinn für Wolfsberg ist. Direkt am Bahnhof entsteht ein zentraler Ort, an dem sich Menschen informieren und beraten lassen können, um ihre täglichen Wege einfacher zu gestalten. Das ist gelebte Bürgernähe – und ein wichtiger Beitrag dazu, die digitale Hürde im öffentlichen Verkehr zu überwinden. Aus vielen Gesprächen mit Wolfsbergerinnen und Wolfsbergern weiß ich: Der Wunsch nach persönlicher Beratung ist groß.“

Bahnhof Wolfsberg als zentrales Drehkreuz

Alfred Loidl, Vorstand Österreichische Postbus AG erklärt: „Mit der deutlichen Ausweitung der Regionalbusverkehre im südlichen Lavanttal und der direkten Anbindung an die Koralmbahn bauen wir mit dem neuen Mobilitätsbüro auch das Kundenservice aus. Der Bahnhof Wolfsberg wird zu einem zentralen Drehkreuz für die gesamte Region. Damit erleichtern wir den Zugang zu nachhaltiger Mobilität und machen den öffentlichen Verkehr für Pendler:innen, die Bevölkerung und Tourist:innen gleichermaßen attraktiv“, und betont weiters, dass es im Mobilitätsbüro alles gibt, was das Pendler- bzw. Touristenherz begehrt: „Fahrpläne, Tarifinfos, regionale, überregionale und internationale Tickets, Schüler:innen- und Lehrlingsausweise sowie Tipps für die nächste Ausflugsplanung.“