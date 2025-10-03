Flugunfall: Gleitschirm-Pilotin krachte auf Schotterstraße

Eine Gleitschirmpilotin (33) verunfallte am Freitagnachmittag auf der Emberger Alm. Die Frau streifte auf der Suche nach Thermik einen Baumwipfel und krachte in der Folge auf eine Schotterstraße.

Zu einem Gleitschirm-Unfall kam es am Freitag in der Marktgemeinde Greifenburg. Wenige Minuten nach dem Start streifte eine 33-jährige Pilotin aus Deutschland mit ihrem Gleitschirm einen Baumwipfel. „Dadurch kam es zu einem Strömungsabriss“, erklären die Beamten der hiesigen Polizeiinspektion. In der Folge schlug die Frau auf eine darunter befindliche Schotterstraße auf.

Rettungseinsatz auf der Emberger Alm

Nach der medizinischen Erstversorgung durch die Besatzung des Rettungshubschraubers C7 und der Rettung Greifenburg wurde die Verletzte ins Krankenhaus nach Lienz geflogen. Im Einsatz standen außerdem die Bergrettung Oberes Drautal und die Rettung.