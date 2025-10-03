Missglückte Landung: Gleitschirmpilotin musste ins Krankenhaus

Viel zu tun hatten die Einsatzkräfte am Freitagnachmittag auf der Emberger Alm in der Gemeinde Berg im Drautal. Nachdem es bereits zur Mittagszeit zu einem Flugunfall gekommen war, wurden sie gegen 15.15 Uhr erneut zum Startplatz für Hänge- und Paragleiter alarmiert. Eine 37-jährige Gleitschirmpilotin aus Deutschland hatte sich dort an einer sogenannten „Toplandung“ versucht.

Rettungseinsatz

„Dabei schlug sie mit ihren Beinen offensichtlich zu hart auf der Wiese auf und kam in weiterer Folge zu Sturz“, berichten die Beamten der Polizeiinspektion Greifenburg. Die Frau wurde mit der Rettung ins Krankenhaus nach Spittal an der Drau transportiert. Im Einsatz stand außerdem die Bergrettung Oberes Drautal.