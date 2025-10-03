Forstunfall in Globasnitz: Arbeiter verlor kurzzeitig das Bewusstsein

Zu einem Forstunfall kam es am Freitag in einem Waldstück am Schounzakogel. Neben den Rettungskräften standen auch die Polizei sowie die Freiwilligen Feuerwehren St. Michael ob Bleiburg, Globasnitz und St. Stefan im Einsatz.

Ein 72-jähriger Hilfsarbeiter aus Slowenien war am Freitag gemeinsam mit einem 70-jährigen Mann aus dem Bezirk Völkermarkt in einem Waldstück am Schounzakogel. Gemeinsam führten die beiden Forstarbeiten durch. Im Zuge dessen versuchte der Arbeiter mit einer Motorsäge Äste von einem bereits gefällten Baum zu entfernen.

Slowene nach Unfall bewusstlos

Dabei krachte der Baumstamm ruckartig zu Boden und klemmte das linke Bein des Mannes ein. „Infolgedessen prallte er auch noch mit dem Kopf gegen einen weiteren Baum und verlor kurzzeitig das Bewusstsein“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Bleiburg, die in der Folge gemeinsam mit den Rettungskräften sowie den Freiwilligen Feuerwehren St. Michael ob Bleiburg, Globasnitz und St. Stefan zum Einsatz ausrückten. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der Verletzte in das UKH Klagenfurt eingeliefert.