Landesförderung: Sieben Millionen Euro stehen für Kärntner Bürger bereit

Das Land Kärnten unterstützt die Bürger auch in Zukunft beim Umstieg auf erneuerbare Energien. Rund sieben Millionen Euro werden dafür budgetiert.

„Es ist sehr erfreulich, dass der Bund seine Förderung für den Ausstieg aus Öl wieder aufnimmt. Auch Kärnten wird die Bürgerinnen und Bürger weiterhin beim Umstieg auf erneuerbare Heizsysteme unterstützen“, erklärt die zuständige Wohnbaureferentin, Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ) am Freitag. Mit einer Förderhöhe von bis zu 3.000 Euro orientiert sich Kärnten künftig am Bundesländerdurchschnitt.

©LPD/Helge Bauer Am Foto: Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig

Sieben Millionen Euro stehen 2026 zur Verfügung

„Die Kärntner Förderung kann wie bisher als Anschlussförderung an die Bundesmittel beantragt werden. In Summe bleibt die Unterstützung für den Umstieg auf klimafreundliche Heizsysteme damit auch künftig sehr interessant – sowohl finanziell als auch in Hinblick auf mehr Energieunabhängigkeit und Klimaschutz.“ Gleichzeitig wird die Kontinuität in der Förderung sichergestellt: „Wir wollen weiterhin Anreize setzen, aber wir müssen auch verantwortungsvoll mit den Budgetmitteln umgehen“, so Schaunig abschließend.