Skip to content
Region auswählen:
/ ©Fotomontage 5min.at & guenther/stock.adobe.com
Symbolfoto von 5min.at: Fotomontage von Geld und den Kärntner Alpen mit einer Kärntenflagge.
Sieben Millionen Euro sollen Kärntnern bei der Energiewende helfen.
Kärnten
03/10/2025
Auch 2026

Landesförderung: Sieben Millionen Euro stehen für Kärntner Bürger bereit

Das Land Kärnten unterstützt die Bürger auch in Zukunft beim Umstieg auf erneuerbare Energien. Rund sieben Millionen Euro werden dafür budgetiert.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(162 Wörter)

„Es ist sehr erfreulich, dass der Bund seine Förderung für den Ausstieg aus Öl wieder aufnimmt. Auch Kärnten wird die Bürgerinnen und Bürger weiterhin beim Umstieg auf erneuerbare Heizsysteme unterstützen“, erklärt die zuständige Wohnbaureferentin, Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ) am Freitag. Mit einer Förderhöhe von bis zu 3.000 Euro orientiert sich Kärnten künftig am Bundesländerdurchschnitt.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig.
©LPD/Helge Bauer
Am Foto: Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig

Sieben Millionen Euro stehen 2026 zur Verfügung

„Die Kärntner Förderung kann wie bisher als Anschlussförderung an die Bundesmittel beantragt werden. In Summe bleibt die Unterstützung für den Umstieg auf klimafreundliche Heizsysteme damit auch künftig sehr interessant – sowohl finanziell als auch in Hinblick auf mehr Energieunabhängigkeit und Klimaschutz.“ Gleichzeitig wird die Kontinuität in der Förderung sichergestellt: „Wir wollen weiterhin Anreize setzen, aber wir müssen auch verantwortungsvoll mit den Budgetmitteln umgehen“, so Schaunig abschließend.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Artikel zum Thema:

Mehr Interessantes

Folge uns auf: