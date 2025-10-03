Skip to content
/ ©Günther Mallweger
Ein Bild auf 5min.at zeigt strahlend blauen Himmel über dem Wörthersee.
Die Temperaturen erreichen am Samstag bis zu 16 Grad.
Kärnten
03/10/2025
Wetterausblick

Sonniger Start am Samstag: Doch später ziehen Wolken auf

Am Samstag erwartet Kärnten eine Mischung aus Sonnenschein und Wolken. Die Temperaturen klettern am Nachmittag auf 12 bis 16 Grad.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(71 Wörter)

Morgendliche Frühnebelfelder sind am Samstag laut GeoSphere Austria kaum zu erwarten, stattdessen scheint die Sonne. Erst im Laufe des Tages ziehen zeitweise ausgedehnte Wolkenfelder auf, doch es bleibt vorerst trocken. Wer am Morgen das Haus verlässt, sollte sich dennoch warm anziehen: „Es herrscht verbreitet leichter Morgenfrost“, so die Meteorologen. Im Laufe des Nachmittags erreichen die Temperaturen dann 12 bis 16 Grad.

