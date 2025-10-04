Verfolgungsjagd durch Klagenfurt endet mit Festnahme – Polizist verletzt

Gestern Nachmittag lieferte sich ein Jugendlicher eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Bei dem Einsatz wurde ein Beamter verletzt.

Ein 17-jähriger Klagenfurter fuhr am gestrigen Freitag, dem 3. Oktober 2025, gegen 16.43 Uhr mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Moped durch die Innenstadt. In der Dr.-Hermann-Gasse fiel er einer Polizeistreife auf, die ihn an einer roten Ampel ansprach. Der junge Lenker ergriff jedoch sofort die Flucht.

Mehrere Polizeistreifen im Einsatz

Es kam zu einer rund 15-minütigen Verfolgungsjagd quer durch Klagenfurt, an der mehrere Polizeistreifen beteiligt waren. Dabei gelang es dem Jugendlichen mehrmals, sich einer Anhaltung zu entziehen. In der 10.-Oktober-Straße touchierte er schließlich mit seinem Moped ein Polizeifahrzeug, das als Straßensperre diente. Ein Beamter wurde dabei verletzt, das Einsatzfahrzeug schwer beschädigt.

©Klagenfurt Elite Gestern Abend kam es in Klagenfurt zu einer Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Vorläufige Festnahme

Das Moped selbst blieb unbeschädigt. Die Fahrt endete in der Völkermarkter Straße, wo der 17-Jährige vorläufig festgenommen wurde.“Bei der Einvernahme zeigte er sich geständig und war kooperativ“, so die Polizei. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurde die Festnahme wieder aufgehoben und eine Anzeige auf freiem Fuß erstattet. Ein Alkomatentest verlief negativ. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.

