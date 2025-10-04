Flammen in Imkerei: Sohn verhindert Schlimmeres

Gestern Abend brannte es in einer Imkerei in Spittal an der Drau. Der Sohn des Imkers startete sofort den Löschangriff und konnte so Schlimmeres verhindern.

Am gestrigen Freitagabend kam es in einer Imkerei zu einem Brand.

Am 3. Oktober 2025 gegen 18 Uhr kam es in einem Imkereibetrieb im Drautal (Spittal an der Drau) aus noch ungeklärter Ursache zu einem Brand. Durch den Betrieb eines Honigwabenerwärmers (ein Gerät mit Heizspirale) gerieten mehrere Honigwabenrahmen in Flammen.

Zeuge schlug Alarm

Ein bislang unbekannter Zeuge bemerkte die starke Rauchentwicklung und schlug Alarm. Der 39-jährige Sohn des Imkers sah nach und entdeckte das Feuer. Mit einem Handfeuerlöscher leitete er sofort Löschmaßnahmen ein und konnte so vermutlich eine größere Brandausbreitung verhindern.

16 Einsatzkräfte vor Ort

Der 66-jährige Imker verständigte in der Zwischenzeit die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Lendorf und Hühnersberg rückten mit drei Fahrzeugen und 16 Mitgliedern aus und löschten den Brand vollständig. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Verletzt wurde niemand.