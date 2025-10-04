Alkohol und Drogen: 18 Führerscheine in einer Nacht abgenommen

Vom gestrigen Freitag auf den heutigen Samstag fand ein landesweiter Verkehrsschwerpunkt gegen Alkohol und Drogen am Steuer statt.

Vom 3. auf den 4. Oktober 2025 kam es in Kärnten im Zuge eines Verkehrsschwerpunktes zu mehreren Führerscheinabnahmen.

Vom 3. auf den 4. Oktober 2025 kam es in Kärnten im Zuge eines Verkehrsschwerpunktes zu mehreren Führerscheinabnahmen.

Es gab mehrere Führerscheinabnahmen, sowie Minderalkoholisierungen, Übertretungen und Organmandate. Hier bekommst du alle Details.

Führerscheine weg

13 Führerscheine wurden wegen Lenkens eines KFZ unter Alkoholeinfluss und fünf Führerscheine wegen Lenkens eines Fahrzeugs unter Drogeneinfluss abgenommen. Außerdem wurden fünf Minderalkoholisierungen festgestellt, sowie insgesamt 260 Übertretungen nach der StVO und dem KFG angezeigt. 274 Organmandate wurden wegen Übertretungen nach der StVO und dem KFG eingehoben.