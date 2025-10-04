Skip to content
Vom 3. auf den 4. Oktober 2025 kam es in Kärnten im Zuge eines Verkehrsschwerpunktes zu mehreren Führerscheinabnahmen.
Kärnten
04/10/2025
Verkehrsschwerpunkt

Alkohol und Drogen: 18 Führerscheine in einer Nacht abgenommen

Vom gestrigen Freitag auf den heutigen Samstag fand ein landesweiter Verkehrsschwerpunkt gegen Alkohol und Drogen am Steuer statt.

von Marlene Dorfer
Es gab mehrere Führerscheinabnahmen, sowie Minderalkoholisierungen, Übertretungen und Organmandate. Hier bekommst du alle Details.

Führerscheine weg

13 Führerscheine wurden wegen Lenkens eines KFZ unter Alkoholeinfluss und fünf Führerscheine wegen Lenkens eines Fahrzeugs unter Drogeneinfluss abgenommen. Außerdem wurden fünf Minderalkoholisierungen festgestellt, sowie insgesamt 260 Übertretungen nach der StVO und dem KFG angezeigt. 274 Organmandate wurden wegen Übertretungen nach der StVO und dem KFG eingehoben.

