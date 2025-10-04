/ ©#55900586 fotolia.de benjaminnolte
Alkohol und Drogen: 18 Führerscheine in einer Nacht abgenommen
Vom gestrigen Freitag auf den heutigen Samstag fand ein landesweiter Verkehrsschwerpunkt gegen Alkohol und Drogen am Steuer statt.
Es gab mehrere Führerscheinabnahmen, sowie Minderalkoholisierungen, Übertretungen und Organmandate. Hier bekommst du alle Details.
Führerscheine weg
13 Führerscheine wurden wegen Lenkens eines KFZ unter Alkoholeinfluss und fünf Führerscheine wegen Lenkens eines Fahrzeugs unter Drogeneinfluss abgenommen. Außerdem wurden fünf Minderalkoholisierungen festgestellt, sowie insgesamt 260 Übertretungen nach der StVO und dem KFG angezeigt. 274 Organmandate wurden wegen Übertretungen nach der StVO und dem KFG eingehoben.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.