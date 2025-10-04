Feuer im Hotel-Dachstuhl: Einsatzkräfte verhindern Vollbrand
Mehrere Einsatzkräfte rückten in der Nacht zu einem Dachstuhlbrand aus. Durch Teamarbeit konnten sie das Feuer schnell eindämmen und Schlimmeres verhindern.
Alarmstichwort Brand Dachstuhl: Am Freitag gegen 22.22 Uhr wurden die Feuerwehren Bad Kleinkirchheim, St. Peter ob Radenthein und Patergassen zu einem Hotelbetrieb in Bad Kleinkirchheim (Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten) gerufen. Beim Eintreffen konnte der Einsatzleiter eine starke Rauchentwicklung im Dachgeschoss feststellen.
Brand in Dachkonstruktion
Mit Atemschutz drangen die Einsatzkräfte mit einer Löschleitung über das Hauptstiegenhaus in den verrauchten Bereich vor. Dort konnten sie schnell den Brandherd feststellen: Im Badezimmer hatte sich ein Brand in der Dachkonstruktion entwickelt. Unter schwerer körperlicher Anstrengung wurde der betroffene Bereich mit einer Rettungssäge geöffnet, und das Feuer wurde abgelöscht.
Teamarbeit der Feuerwehren
Damit war die Arbeit aber noch lange nicht getan. Für weitere Kontrollen und Nachlöscharbeiten mussten zusätzliche Teile des Daches geöffnet werden. Dabei handelte es sich um Teamarbeit: Zwei Atemschutztrupps der Feuerwehr Bad Kleinkirchheim gingen vor, die Feuerwehr St. Peter ob Radenthein stellte die Löschwasserversorgung sicher, und die Feuerwehr Patergassen stand mit einem Atemschutz-Rettungstrupp in Bereitschaft. Parallel zur Arbeit im Innenbereich wurde mit einer Drehleiterbesatzung das Dach von außen auf eine mögliche Brandausbreitung kontrolliert. Nach rund einer Stunde konnte „Brand aus“ gemeldet werden. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte vermutlich ein Vollbrand des Dachstuhls verhindert werden. Die Brandursache wird nun ermittelt.