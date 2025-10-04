Feuer im Hotel-Dachstuhl: Einsatzkräfte verhindern Vollbrand

Mehrere Einsatzkräfte rückten in der Nacht zu einem Dachstuhlbrand aus. Durch Teamarbeit konnten sie das Feuer schnell eindämmen und Schlimmeres verhindern.

Alarmstichwort Brand Dachstuhl: Am Freitag gegen 22.22 Uhr wurden die Feuerwehren Bad Kleinkirchheim, St. Peter ob Radenthein und Patergassen zu einem Hotelbetrieb in Bad Kleinkirchheim (Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten) gerufen. Beim Eintreffen konnte der Einsatzleiter eine starke Rauchentwicklung im Dachgeschoss feststellen.

Brand in Dachkonstruktion

Mit Atemschutz drangen die Einsatzkräfte mit einer Löschleitung über das Hauptstiegenhaus in den verrauchten Bereich vor. Dort konnten sie schnell den Brandherd feststellen: Im Badezimmer hatte sich ein Brand in der Dachkonstruktion entwickelt. Unter schwerer körperlicher Anstrengung wurde der betroffene Bereich mit einer Rettungssäge geöffnet, und das Feuer wurde abgelöscht.

©FF Bad Kleinkirchheim Mehrere Einsatzkräfte rückten in der Nacht zu einem Dachstuhlbrand aus. ©FF Bad Kleinkirchheim Feuerwehr Bad Kleinkirchheim löscht Dachstuhlbrand in Hotelbetrieb. ©FF Bad Kleinkirchheim Rettungssäge im Einsatz: Feuerwehr öffnet betroffene Dachbereiche zur Brandbekämpfung. ©FF Bad Kleinkirchheim Zwei Atemschutztrupps der Feuerwehr Bad Kleinkirchheim gingen vor, die Feuerwehr St. Peter ob Radenthein stellte die Löschwasserversorgung sicher, und die Feuerwehr Patergassen stand mit einem Atemschutz-Rettungstrupp in Bereitschaft. ©FF Bad Kleinkirchheim Einsatzkräfte mit Atemschutz beim Eindämmen des Feuers im Dachgeschoss.

Teamarbeit der Feuerwehren

Damit war die Arbeit aber noch lange nicht getan. Für weitere Kontrollen und Nachlöscharbeiten mussten zusätzliche Teile des Daches geöffnet werden. Dabei handelte es sich um Teamarbeit: Zwei Atemschutztrupps der Feuerwehr Bad Kleinkirchheim gingen vor, die Feuerwehr St. Peter ob Radenthein stellte die Löschwasserversorgung sicher, und die Feuerwehr Patergassen stand mit einem Atemschutz-Rettungstrupp in Bereitschaft. Parallel zur Arbeit im Innenbereich wurde mit einer Drehleiterbesatzung das Dach von außen auf eine mögliche Brandausbreitung kontrolliert. Nach rund einer Stunde konnte „Brand aus“ gemeldet werden. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte vermutlich ein Vollbrand des Dachstuhls verhindert werden. Die Brandursache wird nun ermittelt.