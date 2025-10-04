Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: Canva
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt eine Kärnten-Flagge sowie eine Sirene.
Beim Zivilschutz-Probealarm wurden die Sirenen und das Bevölkerungswarnsystem AT-Alert getestet.
Kärnten
04/10/2025
98,99 Prozent

Probealarm: Fast alle Kärntner Sirenen haben Härtetest bestanden

887 Sirenen in Kärnten wurden beim Zivilschutz-Probealarm am Samstag, dem 4. Oktober 2025, auf ihre Funktionstüchtigkeit getestet. Das Resultat: 98,99 Prozent haben einwandfrei funktionierten.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(176 Wörter)

„Solche Übungen sind entscheidend, um richtig zu reagieren, wenn es drauf ankommt“, betont der zuständige Katastrophenschutzreferent, Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) am Samstag. „Ein herzliches Dankeschön an alle, die mitgemacht und mitgeholfen haben – gemeinsam sorgen wir für mehr Sicherheit in unserer Gemeinschaft.“

Ein Bild auf 5min.at zeigt Landesrat Daniel Fellner.
©LPD Kärnten/Wajand
Am Foto: Landesrat Daniel Fellner

98,88 Prozent der Kärntner Sirenen funktionierten

Konkret hat der Zivilschutz-Probealarm m 12 Uhr begonnen. Mehr dazu unter: Sirene & Warn-SMS: In Kärnten schrillt bald jeder verfügbare Alarm. In fünfzehnminütigen Abständen folgten dann die „Zivilschutz Warnung“, der „Zivilschutz Alarm“ sowie die „Zivilschutz Entwarnung“. Von den 887 gesteuerten Sirenen in Kärnten haben lediglich neun nicht funktioniert. Getestet wurde auch der AT-Alert. Laut Informationen der Mobilfunknetzbetreiber wurden die Aussendungen der Testnachrichten erfolgreich durchgeführt.

Sirenenprobe erfolgreich durchgeführt

Die Landesalarm- und Warnzentrale Kärnten (LAWZ) bedankt sich bei der Bevölkerung Kärntens für ihr Verständnis für diese notwendige Übung sowie bei den Feuerwehren, den Florianstationen und den Bezirksalarmzentralen (BAWZ) für die Unterstützung und wertvolle Mitarbeit.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.10.2025 um 14:40 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Artikel zum Thema:

Mehr Interessantes

Folge uns auf: