Probealarm: Fast alle Kärntner Sirenen haben Härtetest bestanden

887 Sirenen in Kärnten wurden beim Zivilschutz-Probealarm am Samstag, dem 4. Oktober 2025, auf ihre Funktionstüchtigkeit getestet. Das Resultat: 98,99 Prozent haben einwandfrei funktionierten.

„Solche Übungen sind entscheidend, um richtig zu reagieren, wenn es drauf ankommt“, betont der zuständige Katastrophenschutzreferent, Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) am Samstag. „Ein herzliches Dankeschön an alle, die mitgemacht und mitgeholfen haben – gemeinsam sorgen wir für mehr Sicherheit in unserer Gemeinschaft.“

©LPD Kärnten/Wajand Am Foto: Landesrat Daniel Fellner

98,88 Prozent der Kärntner Sirenen funktionierten

Konkret hat der Zivilschutz-Probealarm m 12 Uhr begonnen. Mehr dazu unter: Sirene & Warn-SMS: In Kärnten schrillt bald jeder verfügbare Alarm. In fünfzehnminütigen Abständen folgten dann die „Zivilschutz Warnung“, der „Zivilschutz Alarm“ sowie die „Zivilschutz Entwarnung“. Von den 887 gesteuerten Sirenen in Kärnten haben lediglich neun nicht funktioniert. Getestet wurde auch der AT-Alert. Laut Informationen der Mobilfunknetzbetreiber wurden die Aussendungen der Testnachrichten erfolgreich durchgeführt.

Sirenenprobe erfolgreich durchgeführt

Die Landesalarm- und Warnzentrale Kärnten (LAWZ) bedankt sich bei der Bevölkerung Kärntens für ihr Verständnis für diese notwendige Übung sowie bei den Feuerwehren, den Florianstationen und den Bezirksalarmzentralen (BAWZ) für die Unterstützung und wertvolle Mitarbeit.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.10.2025 um 14:40 Uhr aktualisiert