Festnahme: Alkoholisierter Kärntner (25) geht auf Polizisten los
Ein stark alkoholisierter, 25-jähriger Mann ging in der Nacht auf Samstag am St. Veiter Wiesenmarkt auf zwei Polizisten los. Er wurde vorläufig festgenommen.
Die Polizeibeamten wurden auf den 25-jährigen Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan aufmerksam, weil er relativ aggressives Verhalten an den Tag legte und versuchte, andere Personen zu provozieren. Als sie schließlich dazwischen gingen, eskalierte die Situation.
Polizisten verletzt
Plötzlich attackierte der 25-Jährige die Beamten. Sie wurden dabei leicht verletzt. Der Mann wurde in der Folge festgenommen. Mittlerweile ist er „wieder vernehmungsfähig“, heißt es in einer Mitteilung der Polizeiinspektion St. Veit an der Glan. An den Vorfall will er sich jedoch nicht erinnern können. Nach Abschluss der Ermittlungen wird er auf freiem Fuß angezeigt.