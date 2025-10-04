Skip to content
/ ©5 Minuten
Symbolfoto
Foto auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto
Wilde Szenen spielten sich am St. Veiter Wiesenmarkt ab. Zwei Polizisten wurden leicht verletzt.
St. Veit an der Glan
04/10/2025
Zwei Verletzte

Festnahme: Alkoholisierter Kärntner (25) geht auf Polizisten los

Ein stark alkoholisierter, 25-jähriger Mann ging in der Nacht auf Samstag am St. Veiter Wiesenmarkt auf zwei Polizisten los. Er wurde vorläufig festgenommen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(111 Wörter)

Die Polizeibeamten wurden auf den 25-jährigen Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan aufmerksam, weil er relativ aggressives Verhalten an den Tag legte und versuchte, andere Personen zu provozieren. Als sie schließlich dazwischen gingen, eskalierte die Situation.

Polizisten verletzt

Plötzlich attackierte der 25-Jährige die Beamten. Sie wurden dabei leicht verletzt. Der Mann wurde in der Folge festgenommen. Mittlerweile ist er „wieder vernehmungsfähig“, heißt es in einer Mitteilung der Polizeiinspektion St. Veit an der Glan. An den Vorfall will er sich jedoch nicht erinnern können. Nach Abschluss der Ermittlungen wird er auf freiem Fuß angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.10.2025 um 15:07 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

