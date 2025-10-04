Skip to content
Zu einem PKW-Brand kam es am Samstag in Feldkirchen.
Feldkirchen
04/10/2025
Einsatz

Auto fängt Feuer: Nachbarn reagieren blitzschnell

Die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Feldkirchen wurden am Samstagmorgen zu einem Einsatz alarmiert. Ein Auto stand in Flammen. Nachbarn hatten den Brand bemerkt.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(101 Wörter)

Der 70-jährige Autobesitzer stellte sein Auto am Samstag, gegen 7.30 Uhr, vor einem Haus in Feldkirchen ab. „Eine Nachbarin bemerkte kurz darauf, dass Rauch aus dem Motorraum stieg und verständigte die Feuerwehr“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Feldkirchen.

Anrainer greift zum Feuerlöscher

Ein weiterer Nachbar griff indes zu einem Handfeuerlöscher und versuchte, den Wagen zu löschen. Letztendlich gelang es den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Feldkirchen. Sie konnten ein weiteres Ausbreiten verhindern. „Die Ursache ist derzeit nicht bekannt“, so die Polizisten abschließend. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

