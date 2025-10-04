Vorzeitiger Wintereinbruch: Fällt in Kärnten bald erster Schnee?

Mehrere österreichische Wetterdienste kündigen in der Nacht auf Sonntag einen vorzeitigen Wintereinbruch in Kärnten an. Im Bereich der Karawanken könnte die Schneefallgrenze auf unter 1.000 Meter Seehöhe sinken.

Eine Kaltfront erfasst in der Nacht auf Sonntag ganz Kärnten. Sie soll auch Schnee bringen.

„In einigen Hochtälern steht möglicherweise der früheste nennenswerte Schneefall seit mehr als 20 Jahren bevor“, erklärt David Kaufmann von Tauernwetter.at gegenüber 5 Minuten. Vermuten lässt das eine Kaltfront, welche in der Nacht auf Sonntag in Kärnten aufzieht. „Die Schneefallgrenze sinkt dabei bis in die Morgenstunden verbreitet auf 1.300 bis 1.200 Meter Seehöhe ab“, so der Fachmann. Er erwartet stellenweise sogar Schnee bis auf 900 Meter Seehöhe. „Zum Beispiel in den Karawanken“, betont Kaufmann.

Mehr als zehn Zentimeter Schnee?

Von einer Kaltfront sprechen auch die Meteorologen der Geosphere Austria in ihrer aktuellen Wetterprognose. Auch sie kündigen ein vorübergehendes Absinken der Schneefallgrenze auf bis zu 1.200 Meter Seehöhe an. „Im Bereich der Karawanken schneit es auch noch in den Vormittag hinein. Dort können in höheren Lagen durchaus mehr als zehn Zentimeter Schnee zusammen kommen“, heißt es vonseiten der Experten.

Wetterumschwung im Süden

Ähnlich sieht auch die Prognose der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) aus: „In den Karawanken sinkt die Schneefallgrenze in den Morgenstunden durch die hohe Niederschlagsintensität rasch auf unter 1000 Meter Seehöhe ab.“ Auch an der Alpennordseite werde es immer wieder schauerartig regnen. „Dort schwankt die Schneefallgrenze zwischen 1.400 und 1.800 Metern Seehöhe“, erklären die Meteorologen abschließend.