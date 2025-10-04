Skip to content
Im Lavanttal zog die Polizei am Samstag einen Temposünder aus dem Verkehr.
Lavanttal
04/10/2025
Temposünder

Führerschein weg: Steirer rast doppelt so schnell wie erlaubt

Ein Raser aus der Steiermark ging am Samstagnachmittag der Polizei auf der B70 Packer Straße ins Netz. Der 34-Jährige fuhr mit 139 km/h durch eine 70er-Zone.

Fast doppelt so schnell wie erlaubt: Bei routinemäßigen Geschwindigkeitsmessungen auf der B70 Packer Straße ging den Beamten der Polizeiinspektion St. Andrä im Lavanttal am Samstagnachmittag ein 34-jähriger Temposünder ins Netz. Der Steirer raste mit 139 km/h (Messtoleranz bereits abgezogen) durch eine 70er-Zone. „Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen. Er wird angezeigt“, heißt es vonseiten der Exekutive.

