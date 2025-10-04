Skip to content
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Einsatz der Bergrettung Klagenfurt auf der Saualpe.
Zu einem Einsatz kam es am Donnerstag auf der Saualpe.
Saualpe
04/10/2025

Wanderin auf Saualpe gestürzt: Bergrettung im Einsatz

Die Einsatzkräfte der Bergrettung Klagenfurt rückten am vergangenen Donnerstag auf die Saualpe aus. Eine Wanderin ist im steilen Gelände gestürzt.

„Zehn Kameraden machten sich unverzüglich auf den Weg zum Treffpunkt bei der Steinerhütte. Es wurde ein Voraustrupp zur Patientin geschickt“, heißt es vonseiten der Bergrettung Klagenfurt. Nach Stabilisierung vor Ort wurde die Patientin schonend mit einer Trage zum Bergrettungsfahrzeug gebracht. Bei der Steinerhütte erfolgte dann die Übergabe an das Rotkreuzteam zur weiteren Versorgung. „Kalter Wind und der steile Wanderweg erschwerten die Bergung“, so die Einsatzkräfte, welche gegen 17.17 Uhr wieder einrücken konnten.

