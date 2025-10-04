Wanderin auf Saualpe gestürzt: Bergrettung im Einsatz

„Zehn Kameraden machten sich unverzüglich auf den Weg zum Treffpunkt bei der Steinerhütte. Es wurde ein Voraustrupp zur Patientin geschickt“, heißt es vonseiten der Bergrettung Klagenfurt. Nach Stabilisierung vor Ort wurde die Patientin schonend mit einer Trage zum Bergrettungsfahrzeug gebracht. Bei der Steinerhütte erfolgte dann die Übergabe an das Rotkreuzteam zur weiteren Versorgung. „Kalter Wind und der steile Wanderweg erschwerten die Bergung“, so die Einsatzkräfte, welche gegen 17.17 Uhr wieder einrücken konnten.

©Bergrettung Klagenfurt | Die verletzte Wanderin wurde von der Bergrettung Klagenfurt zur Steinerhütte transportiert.