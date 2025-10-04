Kaltfront lässt Schneefallgrenze in Kärnten sinken

Eine Kaltfront bringt am Sonntag nicht nur Regenschauer in Kärnten, sondern voraussichtlich auch Schnee bis auf 1.200 Meter Seehöhe. Erst gegen Mittag klingen die Niederschläge langsam ab.

Wie berichtet, sorgt eine Kaltfront am Sonntagvormittag für ungemütliches Wetter in Kärnten. „Vor allem im Südosten regnet es noch länger anhaltend bis in den Vormittag hinein“, heißt es vonseiten der Meteorologen der Geosphere Austria. Zudem sinkt vorübergehend die Schneefallgrenze – und zwar auf 1.500 bis 1.200 Meter Seehöhe. „Im Bereich der Karawanken schneit es auch noch in den Vormittag hinein. Dort können in höheren Lagen durchaus mehr als zehn Zentimeter Schnee zusammen kommen“, heißt es vonseiten der Experten.

Wetter bessert sich ab Mittag

Erst zur Mittagszeit ziehen die Niederschläge langsam nach Südosten ab. Die Wolken lockern von Westen her auf. Es bleibt jedoch kühl. Die Temperaturen bewegen sich meist nur um die 10 Grad. Dazu weht lebhafter Nordwind.