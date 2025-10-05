Feueralarm in Spittal: Müllcontainer in Flammen – Wohnhaus evakuiert

Ein Müllcontainerbrand in einem Mehrparteienwohnhaus in der 10.-Oktober-Straße sorgte am 4. Oktober für einen Brandeinsatz der Feuerwehr Spittal an der Drau. 44 Personen mussten evakuiert werden.

Am 4. Oktober 2025 wurde die Feuerwehr Spittal an der Drau kurz nach einem vorangegangenen Brandmeldealarm zu einem weiteren Einsatz in die 10.-Oktober-Straße alarmiert. In einem Müllraum im Erdgeschoß eines Mehrparteienwohnhauses waren mehrere große Müllcontainer in Brand geraten, was zu einer erheblichen Rauchentwicklung führte.

Anordnungen des Einsatzleiters

Bereits beim Eintreffen, rund 3 Minuten nach der Alarmierung, wurden die Einsatzkräfte von mehreren Passanten und Anwohnern erwartet und in die Lage eingewiesen. Aufgrund der gegenwärtigen Situation ordnete der Einsatzleiter sofort die Brandbekämpfung sowie die Evakuierung der über dem Müllraum befindlichen Wohnungen an.

Wohnhaus wurde evakuiert

Insgesamt wurden 44 Personen, darunter auch Kinder und zum Teil gehbehinderte Personen, aus rund 20 Wohnungen evakuiert. Eine Wohnung musste im Zuge der Kontrollmaßnahmen gewaltsam geöffnet werden. Der vorsorglich alarmierte Rettungsdienst betreute gemeinsam mit der Feuerwehr die evakuierten Personen im Freien.

Feuer konnte rasch gelöscht werden

Der Brand konnte unter schwerem Atemschutz mit zwei Angriffsleitungen rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Eine weitere Löschleitung wurde zur Kühlung der ins Freie gebrachten Müllcontainer eingesetzt. Durch die starke Rauchentwicklung war das gesamte Gebäude verraucht. Mit zwei Hochleistungslüftern wurde das Objekt schrittweise entraucht. Zusätzlich mussten Teile der Decke sowie Fassadenelemente geöffnet und kontrolliert werden, um mögliche Glutnester auszuschließen.

©Leserfoto Mit zwei Hochleistungslüftern wurde das Objekt schrittweise entraucht.

23 Florianis standen im Einsatz

Nach rund zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Die Feuerwehr Spittal an der Drau stand mit 4 Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften im Einsatz. Ebenfalls vor Ort waren das Rote Kreuz mit zwei Rettungswagen sowie die Polizei. „Durch den Brand wurden acht Müllcontainer und zwei Mülltonnen beschädigt bzw. zerstört. Weiters wurde der Müllraum selbst und die Außenfassade durch die Rauchentwicklung beschädigt. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt“, berichtet die Polizei.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.10.2025 um 07:10 Uhr aktualisiert