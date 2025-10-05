Wintereinbruch in Kärnten: „Mehr als zehn Zentimeter Neuschnee möglich“

Der angekündigte Wintereinbruch ist da: In der Nacht auf Sonntag ist in mehreren Regionen Kärntens der erste Schnee gefallen. Besonders am Dobratsch, auf der Gerlitzen, der Koralm und der Petzen ist die weiße Pracht zu sehen.

Frau Holle hat in der Nacht auf von Samstag auf Sonntag ihre Kissen geschüttelt.

Wie 5 Minuten bereits berichtete, ist dies der früheste nennenswerte Schneefall seit über 20 Jahren. Im Zuge der Kaltfront sank die Schneefallgrenze in der Nacht von Samstag auf Sonntag sogar auf unter 1.000 Meter.

©Screenshot Bergfex Petzen Auf der Petzen hat es geschneit. ©Screenshot Bergfex Koralm Auch die Koralm erscheint mit einer leichten Schneedecke. ©Screenshot Gerlitzen Webcam Auf der Gerlitzen hat es auch geschneit.

Mehr als zehn Zentimeter Neuschnee möglich

Laut der Prognose der GeoSphere Austria sind in höheren Lagen mehr als zehn Zentimeter Neuschnee möglich: „Am Sonntag ziehen mit einer Kaltfront anfangs noch einige Regen- bzw. oberhalb von 1200 bis 1500 Meter Schneeschauer durch, im Bereich der Karawanken schneit es auch noch in den Vormittag hinein anhaltend, dort können in höheren Lagen durchaus mehr als zehn Zentimeter zusammen kommen.“ Dann beginnen die Wolken von Westen her wieder aufzulockern und es wird zeitweise sonnig. Der Wind weht lebhaft bis stürmisch aus Nord bis Nordwest. In 3000 Meter hat es rund -7 Grad, in 2000 Meter -1 Grad.

Wetterprognose für Kärntens Täler:

„Der Sonntag beginnt in ganz Kärnten trüb und nass. Allmählich sinkt die Schneefallgrenze unter 1500 Meter, in den Karawanken sogar bis gegen 1000 Meter herab“, berichten die Experten der GeoSphere Austria. In Unterkärnten halten sich die Niederschläge bis um die Mittagszeit, dann ziehen sie nach Südosten ab und in Oberkärnten beginnen die Wolken von Westen her rasch aufzulockern. Am Nachmittag zeigt sich auch in den östlichen Landesteilen zwischendurch die Sonne. Nach Frühtemperaturen zwischen 4 und 7 Grad erreichen die höchsten Temperaturen meist nur knapp 10 Grad. Dazu ist es im Norden auch recht windig.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.10.2025 um 07:06 Uhr aktualisiert