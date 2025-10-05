Starker Nachwuchs: Kärntens beste Speditionslehrlinge geehrt

Beim Landeslehrlingswettbewerb der Spediteure 2025 traten die besten Nachwuchskräfte gegeneinander an. Sophia Lorenz, vom Lehrbetrieb Gebrüder Weiss, setzte sich dabei durch und holte den ersten Platz.

Mit rund 40 Lehrlingen ist die Speditionsbranche in Kärnten ein wichtiger Ausbilder für den Fachkräftenachwuchs. Beim diesjährigen Lehrlingswettbewerb der Spediteure traten die besten Nachwuchskräfte gegeneinander an und zeigten, was sie in ihrer Ausbildung gelernt haben.

Theoretisches Wissen und praktische Fähigkeiten waren gefragt

Gefragt waren sowohl theoretisches Wissen über internationale Transportwege, Zoll- und Logistikfragen als auch praktische Fähigkeiten in Organisation, Kundenbetreuung und Problemlösung. Bewertet wurden die Leistungen von einer Fachjury aus erfahrenen Unternehmer und Ausbilder.

Die Sieger 2025: Platz: Sophia Lorenz, Gebrüder Weiss GmbH, Maria Saal Platz: Katharina Tatschl, Kühne + Nagel GmbH, Arnoldstein Platz: Roman Kramer, Lagermax Logistics Austria GmbH, Villach

©© WKK / Peter Just Sophia Lorenz freut sich über den ersten Platz. ©© WKK / Peter Just Katharina Tatschl holte sich den zweiten Platz. ©© WKK / Peter Just Roman Kramer sicherte sich den dritten Platz.

„Ein unverzichtbarer Teil unserer Wirtschaft“

Markus Ebner, Obmann der Fachgruppe Spedition und Logistik in der Wirtschaftskammer Kärnten, betonte die Bedeutung des Wettbewerbs: „Die Speditionslehrlinge sind ein unverzichtbarer Teil unserer Wirtschaft. Sie sorgen dafür, dass Waren rechtzeitig und zuverlässig ankommen – egal ob über Straße, Schiene, Wasser oder Luft. Mit diesem Wettbewerb zeigen sie, dass sie bestens auf die Herausforderungen einer globalisierten Welt vorbereitet sind.“ Auch die anwesenden Ausbilder und Unternehmer zeigten sich beeindruckt von der Professionalität und Einsatzbereitschaft der Lehrlinge. Für die Teilnehmer selbst war der Wettbewerb eine wichtige Erfahrung, die sie zusätzlich für ihre weitere Ausbildung motivierte.

Siegerehrung und Fachgruppentagung am Flughafen Klagenfurt

Am Donnerstag erfolgte im Rahmen der Fachgruppentagung der Spediteure am Flughafen Klagenfurt die offizielle Auszeichnung der Sieger. Auf dem Programm stand außerdem eine exklusive Führung durch den Flughafen. Neben der Siegerehrung wurden auch die Lehrlinge geehrt, die ihre Lehrabschlussprüfung mit ausgezeichnetem oder gutem Erfolg abgeschlossen haben.