Einsatzkräfte hautnah erleben: Sicherheitstag in Dellach

Am Samstag, 11. Oktober, von 10 bis 13 Uhr erwartet die Besucher am Sportplatz ein spannendes Programm mit Feuerwehr, Rotem Kreuz, Bergrettung, Alpinpolizei, Rettungshunden und vielen mehr.

Am Samstag, dem 11. Oktober 2025, findet von 10 bis 13 Uhr am Sportplatz in Dellach im Gailtal ein großangelegter Sicherheitstag statt. Die Veranstaltung wird von der Gemeinde Dellach im Gailtal gemeinsam mit dem Kärntner Zivilschutzverband sowie zahlreichen Einsatz- und Rettungsorganisationen organisiert.

Spektakuläre Vorführungen und Übungen

Die Besucher dürfen sich auf spannende Schauübungen freuen: Mit dabei sind die Feuerwehr, das Rote Kreuz samt Jugendrotkreuz, die Österreichische Rettungshundebrigade sowie die Bergrettung gemeinsam mit der Alpinpolizei. Insgesamt präsentieren sich 12 Organisationen. Neben einer großen Fahrzeug- und Geräteschau wird auch das Österreichische Bundesheer mit einer Informationsschau vertreten sein.

Tipps für Sicherheit und Vorsorge

Ein wichtiges Thema ist auch die eigene Sicherheit. Bei Brandschutz- und Erste-Hilfe-Vorführungen, einer Mountainbike-Trialshow der AUVA oder beim Roten Kreuz können Besucher selbst aktiv werden – etwa beim Defibrillator-Training. Außerdem gibt es wertvolle Informationen zu Naturgefahren, Unwettern, Blackout-Vorsorge sowie Tipps zum Hitzeschutz.

Spannendes Programm für Kinder

Auch für die jüngsten Gäste ist einiges geboten: Vom Zivilschutz-Malbewerb über ein Suchbild-Rätsel bis hin zum Abseilen mit der Bergrettung oder dem Fahrrad-Parcours des ÖAMTC. Die Kinder-Polizei ist ebenfalls mit dabei und lädt zum Mitmachen ein.

Gewinnspiel mit tollen Preisen

Zum Abschluss können die Besucher beim großen Gewinnspiel teilnehmen und sich die Chance auf wertvolle Sachpreise sichern. Weitere Informationen gibt es online auf der Sicherheits-Website der Gemeinde Dellach im Gailtal: www.siz.cc/dellach.