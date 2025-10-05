24.500 Besucher bei der „Langen Nacht der Museen“ in Kärnten

Zum 25. Mal lud der ORF am Samstag, zur „Langen Nacht der Museen“. Zwischen 18 und 24 Uhr öffneten österreichweit rund 660 Museen, Galerien und Kulturinstitutionen ihre Türen.

In Kärnten waren 68 Häuser dabei – 48 in Klagenfurt, sieben in Villach und 13 in den Regionen. In 23 gab es auch ein eigenes Kinderprogramm. Insgesamt wurden in unserem Bundesland laut ORF 24.503 Besucher gezählt, das ist der dritthöchste Wert nach Wien und der Steiermark. Bei der offiziellen Eröffnung im kärnten.museum in Klagenfurt war auch Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig in Vertretung von Landeshauptmann Peter Kaiser anwesend.

Ein Ort des Austauschs

„Die ‚Lange Nacht der Museen‘ bietet Informationen, Impressionen und Reflexion mit sich selbst. Jeder Besuch ist eine Bereicherung“, sagte Schaunig. Museen sind für sie auch Orte des Austauschs. „Kunst und Kultur leben von Menschen, die interagieren“, so die Landeshauptmannstellvertreterin.

Für jede Generation ist etwas dabei

ORF-Landesdirektorin Karin Bernhard verwies auf den Bildungsauftrag des ORF. Mit der „Langen Nacht der Museen“ wolle man Hemmschwellen für den Besuch von Museen und Galerien abbauen und vor allem die Jugend zu diesen Einrichtungen hinführen. Für Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider ist die „Lange Nacht der Museen“ eine Institution: „Da ist für jede und jeden, für alle Generationen etwas dabei.“ Er hob auch hervor, dass in Klagenfurt das Maria Lassnig-Atelier und das Ingeborg Bachmann-Haus neu dabei seien.

Ausstellungsschwerpunkte

kärnten.museum-Direktor Wolfgang Muchitsch verwies auf die Ausstellungsschwerpunkte im heurigen Jahr der Erinnerungskultur. Ihm seien vor allem auch die jungen und Besucher wichtig. So beschäftige sich die wissens.wert.welt mit der Mission Klimaschutz. Über die „Lange Nacht der Museen“ informierte Kärnten-Organisator Jürgen Gachowetz. Er sagte, dass Kärnten in den letzten Jahren österreichweit immer am hervorragenden dritten Platz bei den Besuchszahlen war.