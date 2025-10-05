Nach Regen und Schnee: Kehrt der goldene Herbst zurück?

Nach einem nassen und trüben Sonntag mit Schneefall bis auf rund 1.000 Meter in den Karawanken, beruhigt sich das Wetter in Kärnten zu Beginn der neuen Woche spürbar.

Während der Sonntag noch kühl, windig und von Regen geprägt ist, zeigt sich bereits am Montag zeitweise die Sonne. In den folgenden Tagen setzt sich das freundliche und trockene Herbstwetter durch – mit milderen Temperaturen, die bis Donnerstag wieder auf bis zu 17 Grad ansteigen.

Regnerisch und trüb am Sonntag

Der Sonntag beginnt in ganz Kärnten trüb und nass. „Allmählich sinkt die Schneefallgrenze unter 1500 Meter, in den Karawanken sogar bis gegen 1000 Meter herab. In Unterkärnten halten sich die Niederschläge bis um die Mittagszeit, dann ziehen sie nach Südosten ab und in Oberkärnten beginnen die Wolken von Westen her rasch aufzulockern“, berichten die Experten der GeoSphere Austria. Am Nachmittag zeigt sich auch in den östlichen Landesteilen zwischendurch die Sonne. Nach Frühtemperaturen zwischen 4 und 7 Grad erreichen die höchsten Temperaturen meist nur knapp 10 Grad. Dazu ist es im Norden auch recht windig.

Etwas freundlicher am Montag

Am Montag ist es teils sonnig, teils bewölkt. Dichtere Wolken ziehen vor allem im Norden durch, größtenteils bleibt es aber südlich des Tauernhauptkamms trocken. Die Höchstwerte erreichen Temperaturen zwischen 12 und 16 Grad. Streckenweise greift kalter Nordwind durch, der im Norden auch recht stark sein kann.

Wechselhaftes Wetter am Dienstag

Am Dienstag wird es südlich des Tauernhauptkamms größtenteils wechselnd bewölkt und oft scheint die Sonne, es wird in allen Höhen wieder eine Spur milder. Regionale Frühnebelfelder lichten sich rasch. Der Wind weht im Norden immer noch recht lebhaft bis stark. Die Temperaturen steigen auf 13 bis 17 Grad.

Sonniges Wetter zur Wochenmitte

Laut der Prognose der GeoSphere Austria wird es am Mittwoch recht oft sonnig, etwaige morgendliche Nebelfelder sind nicht beständig. Die Temperaturen steigen auf 14 bis 18 Grad und entsprechen wieder der Jahreszeit. Das trockene und oft sonnige Wetter setzt sich auch am Donnerstag fort mit Höchstwerten um 17 Grad. Es ziehen nur dünne Wolken in hohen Schichten durch.