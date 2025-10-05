Land Kärnten startet neue Online-Bildungsplattform

Kärnten macht Bildung sichtbar: Ab sofort ist die neue Bildungsplattform des Landes Kärnten online.

Sie bietet eine kompakte Übersicht über aktuelle Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen in allen Regionen und stärkt damit die Erwachsenenbildung im Land. „Bildung ist der Schlüssel, um beruflich wie privat Chancen zu nutzen und Potenziale zu entfalten. Mit der neuen Plattform schaffen wir Transparenz und erleichtern den Zugang zu hochwertiger Weiterbildung“, betont Landesrätin Sara Schaar.

Neuer Fokus auf drei zentrale Bereiche

Die neue Online-Plattform ist aus der bisherigen Elternbildungsplattform „Lebenswelt Familie“ hervorgegangen und erweitert nun den Fokus auf die drei zentralen Bereiche Elternbildung, lebenslanges Lernen und Integration. Berufliche und persönliche Kompetenzen können damit gezielt aufgebaut, erweitert oder aufgefrischt werden.

Plattform soll für alle sichtbar sein

„Unser Ziel ist es, die vielfältige Bildungslandschaft Kärntens auf einer modernen und leicht zugänglichen Plattform abzubilden und für alle sichtbar zu machen. So unterstützen wir die Menschen in Kärnten bestmöglich auf ihrem Bildungsweg“, erklärt Schaar. Die neue Bildungsplattform des Landes Kärnten ist ab sofort unter www.bildungsplattform-ktn.at verfügbar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.10.2025 um 14:17 Uhr aktualisiert