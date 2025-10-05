Nägel und Steine: Gefährliche Sabotage auf Kärntner Radparcours

Seit fünf Monaten gibt es die Bike-Area in Obermillstatt (im Bezirk Spittal an der Drau). Doch leider erhält das Projekt nicht von allen Zuspruch. Widersacher versuchten kürzlich den Radparcours zu sabotieren.

Der Bike-Area in Obermillstatt werden im wahrsten Sinne des Wortes Steine in den Weg gelegt. Und nicht nur das: Entlang des Parcours wurden auch Holzbretter gefunden, welche mit spitzen Nägeln gespickt waren sowie abgerissene Bänke und Bretter. Stefan Müller vom Verein „Pedal Monkeys Millstättersee“ ist klar: „Das wurde gezielt und bewusst gemacht!“

Sabotage-Akt in Obermillstatt

Der erfahrene Biker hat die Manipulation selbst entdeckt. „Ich habe vor kurzem ein paar Runden im Skill-Center drehen wollen und bin wie immer in der ersten Runde zum Aufwärmen gemütlich eingerollt. Beim Überspringen der ersten Jumps kam dann der Schock in der Luft …“, beginnt er im Gespräch mit 5 Minuten zu erzählen. Denn genau im Landebereich lag ein Nagelbrett sowie mehrere Steine. „Ich hatte null Zeit, um zu reagieren!“

©zVg. / Pedal Monkeys Millstättersee Mit spitzen Nägeln gespickte Bretter lagen auf der Radstrecke in Obermillstatt.

„Will nicht daran denken, was passieren hätte können!“

Nur aufgrund seiner Erfahrungswerte habe er einen Sturz verhindern können. Dabei gibt er zu bedenken: „Normalerweise fahren auf dieser Strecke Kinder und Jugendliche, mit weit weniger guter Ausrüstung oder gar dem nötigen Können. Ich möchte nicht einmal daran denken, was passieren hätte können!“ Vonseiten des Vereins wurden bereits im Vorfeld Vorkehrungen für solche Fälle getroffen. „Wir haben alles auf Bild und Ton“, so Müller. Die Tat sei bereits zur Anzeige gebracht worden. „Falls sich der Betroffene in den nächsten Tagen meldet, können wir dies gerne klären und die Polizei muss vielleicht doch nicht einschreiten“, betont der Biker abschließend.