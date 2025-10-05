Skip to content
/ ©Montage: zVg. / Pedal Monkeys Millstättersee & Canva
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt Nagelbretter und Steine entlang der Bike Area sowie einen Mountainbike-Fahrer.
Nagelbretter und Steine wurden entlang des Radparcours in Obermillstatt verteilt.
Millstatt
05/10/2025
Widersacher
Leserstory

Nägel und Steine: Gefährliche Sabotage auf Kärntner Radparcours

Seit fünf Monaten gibt es die Bike-Area in Obermillstatt (im Bezirk Spittal an der Drau). Doch leider erhält das Projekt nicht von allen Zuspruch. Widersacher versuchten kürzlich den Radparcours zu sabotieren.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
2 Minuten Lesezeit(264 Wörter)

Der Bike-Area in Obermillstatt werden im wahrsten Sinne des Wortes Steine in den Weg gelegt. Und nicht nur das: Entlang des Parcours wurden auch Holzbretter gefunden, welche mit spitzen Nägeln gespickt waren sowie abgerissene Bänke und Bretter. Stefan Müller vom Verein „Pedal Monkeys Millstättersee“ ist klar: „Das wurde gezielt und bewusst gemacht!“

Sabotage-Akt in Obermillstatt

Der erfahrene Biker hat die Manipulation selbst entdeckt. „Ich habe vor kurzem ein paar Runden im Skill-Center drehen wollen und bin wie immer in der ersten Runde zum Aufwärmen gemütlich eingerollt. Beim Überspringen der ersten Jumps kam dann der Schock in der Luft …“, beginnt er im Gespräch mit 5 Minuten zu erzählen. Denn genau im Landebereich lag ein Nagelbrett sowie mehrere Steine. „Ich hatte null Zeit, um zu reagieren!“

Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Holzbretter voller spitzer Nägel, dass entlang eines Radweges liegt.
©zVg. / Pedal Monkeys Millstättersee
Mit spitzen Nägeln gespickte Bretter lagen auf der Radstrecke in Obermillstatt.

„Will nicht daran denken, was passieren hätte können!“

Nur aufgrund seiner Erfahrungswerte habe er einen Sturz verhindern können. Dabei gibt er zu bedenken: „Normalerweise fahren auf dieser Strecke Kinder und Jugendliche, mit weit weniger guter Ausrüstung oder gar dem nötigen Können. Ich möchte nicht einmal daran denken, was passieren hätte können!“ Vonseiten des Vereins wurden bereits im Vorfeld Vorkehrungen für solche Fälle getroffen. „Wir haben alles auf Bild und Ton“, so Müller. Die Tat sei bereits zur Anzeige gebracht worden. „Falls sich der Betroffene in den nächsten Tagen meldet, können wir dies gerne klären und die Polizei muss vielleicht doch nicht einschreiten“, betont der Biker abschließend.

