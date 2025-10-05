Schwarzes Auto rammt Moped: Lenker begeht Fahrerflucht

Zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht kam es am Sonntagmorgen in Althofen. Eine 17-jährige Mopedlenkerin aus dem Bezirk St. Veit an der Glan wurde dabei verletzt. Die Polizei bittet nun um zweckdienliche Hinweise.

Unfallszenen haben sich am Sonntagmorgen auf dem Moorweg in Althofen abgespielt. Eine 17-jährige Mopedlenkerin war dort gerade in Richtung des Rehabilitationszentrums unterwegs, als ihr in einer Linkskurve plötzlich ein schwarzes Auto auf ihrer Straßenseite entgegenkam. Der Wagen stieß gegen das Zweirad, wodurch die Jugendliche stürzte.

Unfall mit Fahrerflucht in Althofen

„Der Lenker des schwarzen PKW setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne anzuhalten oder Hilfe zu leisten“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Althofen. Da die 17-Jährige weder das Kennzeichen noch die genaue Fahrzeugtype erkennen konnte, bitten sie nun um zweckdienliche Hinweise. „Personen, die Beobachtungen zum Unfallgeschehen gemacht haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sowie der Lenker des unfallbeteiligten PKW selbst, werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Althofen unter der Telefonnummer 059133/2129 zu melden“, erklärt die Exekutive abschließend.