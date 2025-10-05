Polizei ermittelt nach Einbruch in Feldkirchen

Ein unversperrtes Garagentor wurde einem Landmaschinenmechaniker im Bezirk Feldkirchen zum Verhängnis. Einbrecher stiegen in die Werkstätte ein und stahlen Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro.

Ersten Ermittlungen zufolge dürfte es zwischen dem 4. und 5. Oktober zu dem Einbruch im Bezirk Feldkirchen gekommen sein. „Die Täter schoben ein unversperrtes Garagentor zur Seite und gelangten so in die Werkstätte des Landmaschinenmechanikers“, heißt es vonseiten der Beamten der hiesigen Polizeiinspektion.

Mehrere tausend Euro gestohlen

Aus den angrenzenden Büroräumlichkeiten entwendeten sie mehrere tausend Euro. „Anschließend versuchten sie, mit dem aufgefundenen Werkzeug in ein angrenzendes Fachgeschäft zu gelangen“, schildern die Polizisten weiters. Zwar misslang dies, jedoch entstand an der Verbindungstüre ebenfalls ein leichter Sachschaden.