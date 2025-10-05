Dachstuhlbrand: Feuerwehren kämpften gegen Flammen in Wolfsberg

82 Feuerwehrleute standen am Sonntag im Brandeinsatz. Bei Renovierungsarbeiten in einem Einfamilienhaus im Bezirk Wolfsberg ist ein Feuer ausgebrochen. Zwei Personen wurden verletzt.

Sechs Feuerwehren, die Polizei sowie die Rettung standen am Sonntag im Bezirk Wolfsberg im Einsatz.

Sechs Freiwillige Feuerwehren wurden am Sonntagnachmittag zu einem Einfamilienhaus im Bezirk Wolfsberg alarmiert. Ersten Informationen zufolge ist bei Renovierungsarbeiten ein Feuer ausgebrochen. „Der Dachstuhl des Gebäudes wurde größtenteils zerstört. Im Inneren des Hauses entstand durch Rauch-, Ruß- und Wasserschäden ein erheblicher Sachschaden“, heißt es vonseiten der Polizeiinspektion Wolfsberg.

Brand fordert zwei Verletzte

Zwei Personen wurden mit leichten Verletzungen ins LKH Wolfsberg eingeliefert. „Aufgrund einer in der Nähe verlaufenden Stromleitung, die durch das Feuer gefährdet war, wurde auch eine Stromabschaltung im betroffenen Bereich veranlasst“, so die Polizisten abschließend.