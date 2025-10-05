Sonne zeigt sich zum Wochenstart wieder öfter

Der Wochenstart bringt in Kärnten eine leichte Wetterbesserung. Nur in den Tauern warten noch ein paar Regen- bzw. Schneeschauer. Im Süden bleibt es hingegen trocken. Zeitweise wird es sogar sonnig.

Zum Wochenstart können die Kärntner den Schirm zu Hause lassen, es empfiehlt sich aber eine Jacke.

„Am Montag ist es teils sonnig, teils bewölkt“, wie die Fachleute der GeoSphere Austria erklären. Vor allem in den südlichen Landesteilen zeigt sich die Sonne wieder häufiger. Im Norden ziehen hingegen noch dichtere Wolkenfelder durch. In den Tauern sind auch einige Regen- bzw. Schneeschauer möglich. Letztere vor allem oberhalb von 1.400 Meter Seehöhe. Die Höchstwerte klettern im Tagesverlauf auf 11 bis 15 Grad. Streckenweise greift aber kalter Nordwind durch.