Skip to content
Region auswählen:
/ ©FF Tainach
Bild auf 5min.at zeigt einen Brand in einer Mülldeponie
Heute in den frühen Morgenstunden brannte es in einem Entsorgungsbetrieb in Völkermarkt.
Völkermarkt
06/10/2025
Heute Früh

Brand in Mülldeponie: Mehrere Feuerwehren im Einsatz

In den frühen Morgenstunden des heutigen Montags kam es in einem Entsorgungsbetrieb in Völkermarkt zu einem Brand.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(141 Wörter)

Kurz nach Mitternacht, gegen 0.55 Uhr wurden mehrere Feuerwehren zu einem Brand in einer Lagerhalle in Völkermarkt alarmiert. Gemeinsam mit den Wehren Stein im Jauntal, St. Margarethen ob Töllerberg, Völkermarkt sowie der Polizei rückten die Einsatzkräfte der FF Tainach zum Brandort aus.

Löschanlage leistete gute Arbeit

Vor Ort zeigte sich, dass die automatische Löschanlage, die bereits 2019 installiert wurde, rechtzeitig ausgelöst hatte und so eine Ausbreitung des Feuers verhinderte. Rund 300 Quadratmeter des Lagerbereichs waren betroffen. Gemeinsam mit den Mitarbeitern des Entsorgungsbetriebs wurde der Bereich geräumt, um verbliebene Glutnester vollständig abzulöschen.

Bild auf 5min.at zeigt einen Brand in einer Mülldeponie
©FF Tainach |
In Völkermarkt…
Bild auf 5min.at zeigt einen Brand in einer Mülldeponie
…brannte es…
Bild auf 5min.at zeigt einen Brand in einer Mülldeponie
©FF Tainach |
..in einer…
Bild auf 5min.at zeigt einen Brand in einer Mülldeponie
©FF Tainach |
..:Entorgungsanlage.
Bild auf 5min.at zeigt einen Brand in einer Mülldeponie
©FF Tainach
Bild auf 5min.at zeigt einen Brand in einer Mülldeponie
©FF Tainach

Großer Schaden konnte verhindert werden

Dank des raschen Eingreifens der Feuerwehr und der funktionierenden Löschanlage konnte größerer Schaden verhindert werden. Die Zusammenarbeit der Einsatzkräfte verlief laut Feuerwehrangaben professionell und reibungslos.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: