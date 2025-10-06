Brand in Mülldeponie: Mehrere Feuerwehren im Einsatz

In den frühen Morgenstunden des heutigen Montags kam es in einem Entsorgungsbetrieb in Völkermarkt zu einem Brand.

Kurz nach Mitternacht, gegen 0.55 Uhr wurden mehrere Feuerwehren zu einem Brand in einer Lagerhalle in Völkermarkt alarmiert. Gemeinsam mit den Wehren Stein im Jauntal, St. Margarethen ob Töllerberg, Völkermarkt sowie der Polizei rückten die Einsatzkräfte der FF Tainach zum Brandort aus.

Löschanlage leistete gute Arbeit

Vor Ort zeigte sich, dass die automatische Löschanlage, die bereits 2019 installiert wurde, rechtzeitig ausgelöst hatte und so eine Ausbreitung des Feuers verhinderte. Rund 300 Quadratmeter des Lagerbereichs waren betroffen. Gemeinsam mit den Mitarbeitern des Entsorgungsbetriebs wurde der Bereich geräumt, um verbliebene Glutnester vollständig abzulöschen.

Großer Schaden konnte verhindert werden

Dank des raschen Eingreifens der Feuerwehr und der funktionierenden Löschanlage konnte größerer Schaden verhindert werden. Die Zusammenarbeit der Einsatzkräfte verlief laut Feuerwehrangaben professionell und reibungslos.