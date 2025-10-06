Koalitionsklausur: Reformen und Koralmbahn im Gespräch

Heute, 6. Oktober, haben sich Mitglieder der SPÖ und ÖVP zu einer Koalitionsklausur getroffen. Mehrere Themen werden besprochen.

Die Mitglieder der rot-schwarzen Kärntner Landesregierung haben sich am Montag zu einer Koalitionsklausur getroffen. Die Klausur begann um 9 Uhr im Hotel Dermuth, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nutzen den Termin für eine Abstimmung der Regierungszusammenarbeit nach der Wahl von Daniel Fellner zum neuen SPÖ-Landesparteiobmann.

Reformen im Land

Auf dem Tagesprogramm steht eine Zwischenbilanz über die bisherige Zusammenarbeit. Weiters geht es um die Schwerpunkte, die in der laufenden Regierungsperiode noch gesetzt werden sollen, die nächsten regulären Landtagswahlen in Kärnten finden im Jahr 2028 statt. Das Hauptthema am Montag werden wohl Reformen im Land sein, auch die Inbetriebnahme der Koralmbahn im Dezember wird ein wichtiger Punkt der Beratungen, hieß es im Vorfeld der Klausur.

„Open End“

Nicht einengen lassen wollte man sich von einem Zeitrahmen: „Open End“ lautete die Antwort auf die Frage, für wie lange das Treffen angesetzt ist. Am Montag soll es keine Informationen über die Ergebnisse der Klausur geben, erst am Dienstagvormittag werden Fellner und Koalitionspartner Martin Gruber (ÖVP) vor die Presse treten. (APA/RED, 6. Oktober 2025)