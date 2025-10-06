Polizei entdeckt Cannabis-Plantage in Wolfsberg

Am 2. Oktober 2025 gegen 17 Uhr führte die Polizei Wolfsberg im Ortsgebiet Geschwindigkeitskontrollen durch. Während dieser Amtshandlung nahmen die Beamten deutlichen Cannabisgeruch aus einem nahegelegenen Gebäude wahr. Bei den anschließenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 70-jährige Hausbewohner gemeinsam mit einem 56-jährigen Mann aus Wolfsberg in einem Gewächshaus im Garten Cannabispflanzen züchtete.

Verdacht bestätigte sich

Eine richterlich bewilligte Hausdurchsuchung bestätigte den Verdacht: Insgesamt wurden 21 Cannabispflanzen entdeckt, davon befanden sich 19 in voller Blüte, zwei waren bereits abgeerntet. Zudem stellten die Polizisten erhebliche Mengen an getrocknetem Cannabiskraut und Blüten, mehrere Feinwaagen, szenetypisches Verpackungsmaterial sowie diverses Suchtgiftzubehör sicher. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Nach deren Ende werden die beiden Männer bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.