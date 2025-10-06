Dreitonnen-Diebstahl in Spittal: Kabeltrommeln verschwunden

Im Bezirk Spittal an der Drau kam es zwischen dem 10. und 15. September 2025 zu einem spektakulären Diebstahl. Bisher unbekannte Täter entwendeten von einem Lagerplatz einer Baufirma gleich zwei massive Kabeltrommeln.

Bei den Kabeln handelt es sich um ummantelten Kupferdraht mit einer Länge von 350 Metern. Das Gesamtgewicht der beiden gestohlenen Trommeln beträgt mehr als drei Tonnen. Der Abtransport muss daher mit einem größeren Fahrzeug erfolgt sein.

Schaden in Tausenderhöhe

Zunächst ging die Firma davon aus, dass die Kabeltrommeln auf eine andere Baustelle gebracht wurden. Erst später wurde der Diebstahl bemerkt und angezeigt. Laut Polizei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Ermittlungen laufen – bislang fehlt von den Tätern jede Spur.