Soll eine generelle Leinenpflicht für Hunde eingeführt werden?

Nachdem die Verordnung zu sogenannten Risikowölfen bereits für Diskussionen gesorgt hat, bringt Jagdreferent und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) nun die ganzjährige Leinenpflicht für Hunde ins Spiel. Damit sollen Wildtiere besser geschützt werden. Doch der Widerstand wächst – zuletzt meldete sich auch Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer kritisch zu Wort.

„Hunde brauchen ihren Freiraum“

„Fachexperten, wie die anerkannte Tierschutzombudsfrau des Landes, Jutta Wagner, und zahlreiche Tierärzte empfinden eine solche Maßnahme als Tierquälerei und das völlig zu Recht. Hunde sind Lauftiere, soziale Wesen mit Gefühlen und brauchen ihren Freiraum. Eine absolute ganzjährige Leinenpflicht widerspricht unseres Erachtens auch jeglicher Grundintention des Tierschutzgesetzes und hätte zutiefst negative Auswirkungen auf die Hunde, beispielsweise durch gesteigerte Aggression“, erklärt Köfer am Montag.

©zVg. Gerhard Köfer äußert sich klar gegen eine generelle Leinenpflicht für Hunde.

Nicht alle Hunde und ihre Besitzer dürfen „bestraft“ werden

Aufgrund einzelner negativer Ausnahmefälle dürften nicht alle Hunde und Halter „bestraft“ werden. „Die überwiegende Mehrheit der Hundebesitzer agiert äußerst verantwortungsvoll und ist stets darauf bedacht, dass ihre Vierbeiner keine Schäden anrichten“, so Köfer weiter.

Kritik auch an Kontrolle durch Jagdschutzorgane

Neben der Kritik an der Maßnahme selbst hinterfragt Köfer die wissenschaftliche Evidenz für die geplante Verordnung und die vorgesehene Kontrolle durch Jagdschutzorgane. Statt neuer strenger Regeln brauche es vielmehr eine konsequente Einhaltung und Kontrolle der bereits bestehenden Bestimmungen.

Auch SPÖ und Tierschutz gegen Grubers Pläne

Damit positioniert sich Team Kärnten klar gegen Grubers Vorstoß. Auch die Landestierschutzfrau Jutta Wagner und Landtagsabgeordneter Maximilian Rakuscha (SPÖ) äußerten bereits ihre Kritik zu diesem Thema.