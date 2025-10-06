Leiter rutschte weg: 81-Jähriger schwer verletzt

Ein 81-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan stürzte beim Heckenschneiden rund drei Meter in die Tiefe. Der Pensionist musste mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen werden.

Ein Routine-Arbeitsgang im Garten endete am Wochenende für einen 81-jährigen Kärntner mit schweren Verletzungen. Der Mann wollte in seinem Garten in St. Veit an der Glan seine Hecke schneiden. Dafür lehnte er eine Leiter an die Hecke, doch diese rutschte plötzlich weg. Der Pensionist verlor das Gleichgewicht und stürzte rund drei Meter auf die darunterliegende Wiese.

Schwere Verletzungen nach Sturz

Wie die Landespolizeidirektion Kärnten mitteilt, „erlitt der Mann dabei schwere Verletzungen“. Sofort alarmierte Nachbarn leisteten Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber RK1 ins Klinikum Klagenfurt geflogen.