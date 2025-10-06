Nach Dachstuhlbrand: Ursache konnte geklärt werden

Am Sonntagnachmittag brach in einem Einfamilienhaus während Renovierungsarbeiten ein Brand aus. Nun konnten die Brandermittler der Polizeiinspektion Wolfsberg den Grund ermitteln.

Am Montag wurde vom Brandermittler der Polizeiinspektion Wolfsberg in Zusammenarbeit mit Kollegen des Landeskriminalamtes – Brandermittlungsgruppe – und einem Sachverständigen der Brandverhütungsstelle des Kärntner Landesfeuerwehrverbandes die Brandursachenermittlung durchgeführt.

Zehntausende Euro Schaden

Dabei wurde als Zündquelle mechanische Energie, entstanden im Zuge von Schleifarbeiten mit einer Winkelschleifmaschine in unmittelbarer Nähe des Brandausbruchsortes festgestellt. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.